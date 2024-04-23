Об этом рассказал командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко в интервью LIGA.net. В частности, он объяснил, почему сейчас ротация – сложный вопрос.

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Не будет мобилизации – не будет ротации. Без нее люди истощаются. Ни одно подразделение не может 2 – 3 года воевать в обороне. Особенно если стоит на направлении, который интересен противнику,

– отметил Павленко.

По словам командующего, устают не только бойцы, морально истощаются и командиры. Поэтому, их нужно менять. Том, как отметил Пивненко, главный вопрос – "где взять людей".

Не будет мобилизации – не будет ротации

Поэтому, командующий Нацгвардии считает, что полноценная ротация станет возможна, когда будет мобилизация. Он считает, что рекрутинг способен заменить мобилизацию, но не сейчас.

"Это должно происходить параллельно. Система не может быстро перестроиться. Думаю, через несколько месяцев мы увидим увеличение количества людей, желающих приходить в армию", – предположил Пивненко.

В то же время заметил, что и враг ведет информационные спецоперации, которые способствуют страху идти в армию.

"Люди думают, что уже завтра их без подготовки бросят куда-то на сложное Авдеевское направление, и они там погибнут", – объяснил командующий.

Каждый должен понимать важность мобилизации

При этом он уверен, что сейчас Украина должна перейти на военные рельсы. Более того, это уже происходит.

"Нужно полностью менять, во всей системе. Каждый должен понимать, что от него зависит, будет сохранена страна, или нет... Война будет продолжаться. Тем или иным способом. Пока мы не отобьем у россиян желание лезть на нашу территорию, ничего не кончится", – добавил Пивненко.

По словам командующего, украинским войскам нужны силы; нужна подготовка и понимание людей, что в мобилизации ничего страшного нет. Ведь мобилизованных обучают, изучают их навыки и тогда определяют направление работы, который им подойдет больше всего.

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