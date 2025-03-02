Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой МИД. В ведомстве уже направили ноту протеста руководству МАГАТЭ.

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МИД о подрыве Россией авторитета и независимости МАГАТЭ

В Министерстве подчеркнули, Россия целенаправленно создает искусственные преграды для деятельности международных организаций в Украине, заставляя их нарушать украинское законодательство, двусторонние соглашения с нашим государством, а также пренебрегать резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН.

Также в МИД констатировали, что ситуация на оккупированной ЗАЭС стала особым примером такого российского шантажа. Страна-агрессор фактически заставила сотрудников МАГАТЭ находиться на станции без ротации 80 дней, что значительно превышает запланированный срок, держа людей под беспрецедентным психологическим давлением, в зоне повышенных рисков.

Фактически Москва лишила международных экспертов свободы передвижения и использовала их как инструмент политического давления на международное сообщество.

Важно! В Министерстве отметили, Украина неоднократно предлагала безопасный и законный маршрут ротации через подконтрольную территорию. Однако Москва систематически отказывала МАГАТЭ в предоставлении гарантий безопасности по этим условиям.

Кремль намеренно блокировал безопасный выезд специалистов через подконтрольную Украине территорию, заставляя Агентство согласиться на российские условия. Расцениваем действия МАГАТЭ не как ротацию экспертов на ЗАЭС, а как гуманитарную эвакуацию в условиях угрозы жизни и здоровью людей, которые являются сотрудниками Агентства,

– отметили в МИД.

Наше государство уже направило ноту протеста руководству МАГАТЭ. Украина осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности и предостерегает от повторения любых подобных действий в будущем. Кроме того, украинская сторона вынесет вопрос беспрецедентного шантажа Россией на заседание Совета управляющих МАГАТЭ уже в ближайшие дни.

Подчеркиваем, что деятельность международных организаций на территории Украины, особенно в условиях агрессивной войны, должна осуществляться исключительно в соответствии с украинским законодательством, норм международного права и принципов ООН. Только прекращение российского ядерного шантажа и возвращение ЗАЭС под контроль законного владельца – Украины – позволит обеспечить там реальный мониторинг со стороны МАГАТЭ и гарантировать ядерную безопасность в Европе,

– подчеркнули в Министерстве иностранных дел.

Украина призывает международные организации занять твердую позицию, отказаться от выполнения навязанных агрессором условий и принять меры для сохранения собственного авторитета, независимости и беспристрастности.