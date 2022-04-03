Ротация, а не вывод: белорусские СМИ сообщают, что техники россиян у Гомеля больше

По данным белорусских СМИ, россияне стягивают дополнительную военную технику. Это свидетельствует не о выводе контингента из Беларуси, а о ротации войск.

Россия наращивает количество своей техники в Гомеле. Местные СМИ отмечают, что нужно требовать вывода войск не только из Украины, но и Беларуси.

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Тамошние СМИ отмечают, что если российские войска будут оставаться в Беларуси, то это не решит проблему Украины. Поэтому российский контингент должен покинуть обе страны.

В Гомельскую область Беларуси поступает больше российской техники, что свидетельствует о ротации войск, а не об их выводе из Беларуси. Поэтому требованием Украины и других стран должен быть вывод российских войск как из Украины, так и из Беларуси,

– говорится в сообщении MotolokoHelp.

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