Ротация, а не вывод: белорусские СМИ сообщают, что техники россиян у Гомеля больше
Источник:твиттер MotolkoHelp
По данным белорусских СМИ, россияне стягивают дополнительную военную технику. Это свидетельствует не о выводе контингента из Беларуси, а о ротации войск.
Россия наращивает количество своей техники в Гомеле. Местные СМИ отмечают, что нужно требовать вывода войск не только из Украины, но и Беларуси.
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Тамошние СМИ отмечают, что если российские войска будут оставаться в Беларуси, то это не решит проблему Украины. Поэтому российский контингент должен покинуть обе страны.
В Гомельскую область Беларуси поступает больше российской техники, что свидетельствует о ротации войск, а не об их выводе из Беларуси. Поэтому требованием Украины и других стран должен быть вывод российских войск как из Украины, так и из Беларуси,
– говорится в сообщении MotolokoHelp.
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