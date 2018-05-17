"Роттердам плюс": что стоит знать о расчете тарифа за электроэнергию

Разговоры о ценообразовании на рынке электроэнергии невозможны без упоминания громкого названия "Роттердам плюс" уже почти два года. Если вдруг вы еще не разобрались, какое отношение это имеет название к оплате за электричество – сайт "24" собрал для вас все факты.

Что такое "Роттердам+"

Это методика формирования цены на топливную составляющую (а именно уголь) при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях в Украине.

Действовать начала в мае 2016 года, как результат потери Украиной контроля над частью Донецкого угольного бассейна – из-за войны на Донбассе. Поскольку донбасский уголь почти полностью попал под контроль оккупантов, украинская власть для обеспечения энергонезависимости приняла решение покупать уголь на международной бирже в Нидерландах, куда он, в свою очередь, попадает из Южно-Африканской Республики и Южной Америки.

Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг разработала (в частности, автором указывают Дмитрия Вовка, руководителя НКРЭКП) и утвердил эту методику. В ведомстве заверили, что формула устранит ручное регулирование цен, обеспечит независимость от поставок из зоны АТО и избавит Украину от проблем с достаточностью угля для отопительного сезона.

Как считаются цены по методике

Стоимость топлива определяет следующая формула: цена угля в портах Амстердам – Роттердам – Антверпен + стоимость его доставки в Украину. Транспортировка в украинский порт и железнодорожный транспорт по территории Украины на склады ТЭС входят в стоимость доставки.

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Цена угля определяется как средняя цена на Европейском рынке за 12 месяцев, предшествующих месяцу установления прогнозируемой оптовой рыночной цены (поэтому не корректны сравнения с ценой на бирже Роттердама в определенную дату).

И факт – с января по ноябрь 2016 года цена тепловой электроэнергии в Украине выросла вдвое.

Почему формула "Роттердам+" – скандальная

Согласно методике, украинские ТЭС должны были заключить контракты с иностранными контрагентами на поставку антрацитовой марки угля, перевести котлы с антрацитовой группы угля на газовую, которая добывается в Украине. Цена на уголь, добытый на государственных шахтах, должна равняться цене за уголь по "Роттердам+", что должно было уменьшить потребность в государственной поддержке угольной отрасли.

Однако, по объяснению нардепа Льва Пидлесецкого, ТЭС покупают уголь на оккупированной территории по цене от 600 до 1100 гривен за тонну, однако в тариф вкладывают цену угля как основной составляющей себестоимости 1800-2000 гривен за тонну. При этом блоки почти не переводятся на газовую группу. А уголь на государственных шахтах в 2016 году закупался по цене около 1300 гривен/тонна, а не по цене "Роттердам+", хотя в тариф вносился как "роттердамский". Между тем, шахты являются одними из крупнейших должников за электроэнергию и платят они за нее по "роттердамскому" тарифу, хотя государственный уголь поставлялся на ТЭС по цене 1300 гривен/тонна. Следовательно, "Роттердам+" никоим образом не способствовал сбалансированности деятельности государственных шахт и уменьшению размера государственной поддержки.

Судебные дела вокруг "Роттердам+"

О коррупционности методики заявляли и эксперты, и депутаты, и чиновники.

В марте 2017 года сразу четыре лица обжаловали действие формулы "Роттердам плюс" в суде. Но Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил действие методики в силе, иски отклонил.

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Чуть позже, 24 марта 2017 года, Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование против чиновников Нацкомиссии. Причина – злоупотребление служебным положением в связи с методикой "Роттердам плюс".

Но в июле Соломенский районный суд города Киева отказался удовлетворить ходатайство детективов НАБУ относительно временного доступа к документам десяти банков, связанных со счетами и движением денег "Центрэнерго" и "ДТЭК Днепроэнерго". Однако в сентябре детективам НАБУ этот суд разрешил временный доступ к счетам "ДТЭК Днепроэнерго" в "Укрсоцбанке".

17 августа 2017 года НАБУ провело обыски в здании НКРЭКП.

Сейчас расследование "коррупционности" "Роттердама+" продолжается. В частности, в мае этого года стало известно, что детективы НАБУ расследуют злоупотребления и нарушения относительно "Роттердама+" в компании ДТЭК Рината Ахметова.

Быть или не быть "Ротттердаму+" в Украине

В августе генпрокурор Юрий Луценко заявлял перед нардепами, что формула "Роттердам+" способствует разворовыванию бюджетных средств, и вся эта методика – "мафиозная угроза".

Выглядит, что "за" "Роттердам+" выступают лишь в НКРЭКП, генерирующие компании и трейдеры, которые получают прибыль от формулы. Нацкомиссия устами Дмитрия Вовка осенью прошлого года заявляла, что "Роттердам+" НКРЭКП планирует отменить тогда, когда внедрят рынок электроэнергии. Но последнее слово может быть за правоохранителями, в частности, НАБУ.