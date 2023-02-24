Ротвейлеры загрызли младенца: девочке было всего 5 недель

В Австралии два ротвейлера загрызли младенца. Медики пытались спасти девочку. Однако она ушла из жизни в возрасте 5 недель.

Трагедия произошла 18 февраля на южном побережье Нового Уэльса. Собаки напали на девушку в ее доме и жестоко расправились с младенцем.

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Девочку с травмами головы госпитализировали. Медики делали уже возможное, чтобы спасти ребенка. В ночь на 19 февраля девочка умерла.

У родителей младенца изъяли двух ротвейлеров. Продолжаются следственные действия. Никаких деталей пока не раскрывают. Люди шокированы трагедией.

Мать оставила новорожденного ребенка умирать

В Ровенской области в Острожском районе мать родила ребенка без присмотра врачей, а потом оставила младенца в холодном доме и пошла заниматься своими делами. Женщина была нетрезвой.

С помощью мужчины в комнате, где температура была примерно 10 – 14 градусов тепла, родила недоношенную, но без пороков развития девочку весом 1886 граммов, ростом 43 сантиметров. Пуповину дочери перерезал отец,

– отметили в полиции.

Впоследствии женщина закутала ребенка в полотенце и положила на кровать. Позже горе-матерь что-то поняла и вызвала скорую. В то же время спасти ребенка медики уже не могли.