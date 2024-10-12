В результате атаки на территории склада возник пожар. Операция выполнена силами и средствами Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

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Где расположены Ровеньки

В ночь на 12 октября Силы обороны Украины успешно нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов, расположенном в районе города Ровеньки на временно оккупированной территории Луганской области.

На этом объекте хранились нефть и нефтепродукты, что использовались, в частности, для нужд оккупантов.

Сейчас на территории нефтебазы фиксируется пожар.

Где расположены Ровеньки: смотрите на карте

Заметим, что это уже не первая атака на нефтебазу в Ровеньках. Ранее Силы обороны нанесли по ней удар в этом году 10 мая. Тогда российские СМИ сообщали, что по нефтебазе могли ударить ракетами ATACMS.