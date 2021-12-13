Из-за сильных снегопадов на дорогах области затруднено движение. На трассе Ровно – Луцк образовалась пробка из-за ДТП.

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Спасатели "освободили" школьный автобус

Школьный автобус в Ровно попал в снежный сугроб и забуксовал. К счастью, детей и пассажиров внутри не было. На помощь пришли спасатели.

Школьный автобус застрял в снегу / Фото ГСЧС

ДТП на трассе

На трассе Ровно – Луцк в Бронниках произошло ДТП, в результате которого развернуло фуру поперек дороги. Из-за этого на дороге образовалась километровая пробка. Около 16:00 движение на дороге возобновили. Причины аварии неизвестны.

Затор на трассе Ровно – Луцк

Из-за непогоды в области объявили желтый уровень опасности. Спасатели пристально следят за движением на дорогах.

Кроме того, предупреждают о возможном нарушении электроснабжения и работы коммунальных служб.

Обратите внимание! По данным Укргидрометцентра, 14 декабря в Украине будут незначительные осадки в виде мокрого снега на Житомирщине, Винницкой, Черкасской, Киевской и в Крыму. В то же время на остальной территории ожидают сухую погоду. В частности на Ровенщине днем прогнозируют температуру в пределах -1...+ 1 градус.

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