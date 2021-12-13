Из-за сильных снегопадов на дорогах области затруднено движение. На трассе Ровно – Луцк образовалась пробка из-за ДТП.
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Спасатели "освободили" школьный автобус
Школьный автобус в Ровно попал в снежный сугроб и забуксовал. К счастью, детей и пассажиров внутри не было. На помощь пришли спасатели.
Школьный автобус застрял в снегу / Фото ГСЧС
ДТП на трассе
На трассе Ровно – Луцк в Бронниках произошло ДТП, в результате которого развернуло фуру поперек дороги. Из-за этого на дороге образовалась километровая пробка. Около 16:00 движение на дороге возобновили. Причины аварии неизвестны.
Затор на трассе Ровно – Луцк
Из-за непогоды в области объявили желтый уровень опасности. Спасатели пристально следят за движением на дорогах.
Кроме того, предупреждают о возможном нарушении электроснабжения и работы коммунальных служб.
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