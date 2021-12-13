Через сильні снігопади на дорогах області ускладнений рух. На трасі Рівне – Луцьк утворився затор через ДТП.
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Рятувальники "визволили" шкільний автобус
Шкільний автобус в Рівному потрапив у сніговий замет та забуксував. На щастя, дітей та пасажирів усередині не було. На допомогу прийшли рятувальники.
Шкільний автобус застряг у снігу / Фото ДСНС
ДТП на трасі
На трасі Рівне – Луцьк у Бронниках трапилася ДТП, унаслідок якої розвернуло фуру впоперек дороги. Через це на дорозі утворився кілометровий затор. Близько 16:00 рух на дорозі відновили. причини аварії невідомі.
Затор на трасі Рівне – Луцьк
Через негоду в області оголосили жовтий рівень небезпеки. Рятувальники пильно стежать за рухом на дорогах.
Крім того, попереджають про можливе порушення електропостачання та роботи комунальних служб.
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