Женщина, что утопила двух малолетних сыновей, будет находиться в психбольнице. По результатам психолого-психиатрической экспертизы ее сочли невменяемой.

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Что сказали в прокуратуре

Ровенская областная прокуратура сообщила, что из-за болезни женщина не имела возможности осознавать свои действия и управлять ими.

Прокурором Варашской окружной прокуратуры в суд направлено ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера в отношении матери, которая утопила в водоеме двух своих малолетних детей,

– говорится в сообщении.

Сам инцидент произошел в селе Сопачев Варашского района Ровенской области 23 августа 2023 года. По данным досудебного расследования, в тот день 42-летняя местная жительница привела к карьеру двух сыновей. Одному было всего 7 лет, другому– 6.

Обоих детей горе-мать утопила в водоеме. Одного сина женщина силой держала в воде. Второго, который не умел плавать, она столкнула с деревянного помоста на глубину. После этого женщина осталась на помосте и просто наблюдала за тем, как ее ребенок тонет.

Муж увидел свою жену, когда она возвращалась без детей. Женщина сразу призналась в убийстве.

Ранее сообщалось, что отец детей прибежал к водоему, чтобы спасти сыновей. Однако, к сожалению, было поздно. Мужчина смог самостоятельно достать одного из сыновей и попытался его реанимировать, но мальчик скончался. Тело другого ребенка вытащили на берег водолазы.

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