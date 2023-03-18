Суд объявил женщину виновной в умышленном убийстве новорожденной девочки, что предусматривает до пяти лет заключения. Впрочем, учитывая все обстоятельства, назначил полтора года условного срока.

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После родов женщина находилась в стрессовом состоянии

В Тернопольской области женщина родила ребенка в туалете. После этого она утопила новорожденную дочь в унитазе. Отмечают, что женщина не хотела иметь ребенка.

По этой причине она скрывала свою беременность. Свою вину обвиняемая признала, отметили в суде. Более того, женщина раскаялась в содеянном и объяснила, что во время и после родов находилась в стрессовом состоянии.

Суд учел все факторы и признал ее виновной в умышленном убийстве ребенка. Однако от отбывания наказания уволил и назначил полтора года испытательного срока.

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