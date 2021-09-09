После совершенного преступления водитель внедорожника не остановился и пытался скрыться с места происшествия. Однако правоохранителям удалось его задержать.

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Патрульные, ставшие свидетелями аварии, сразу начали преследовать злоумышленника.

Во время общения полицейские обнаружили у 38-летнего мужчины признаки алкогольного опьянения. Впрочем, от прохождения освидетельствования он отказался,

– отмечают правоохранители.

За совершенное водителю грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

За рулем был экс-прокурор

"Суспильне" сообщает, что задержанный – бывший прокурор. Об этом же на месте аварии отмечала и женщина, которая представилась сестрой погибшей.

Сестра ехала с работы в светоотражающей куртке. Он – бывший прокурор, а сейчас адвокат. Люди добрые, чтобы только хоть не замяли это дело, люди, придайте огласке, пожалуйста,

– сказала она.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Ровненской области Оксаны Жужельськой, человек с такими именем и фамилией, как у водителя, действительно работал в прокуратуре.

Мужчину уволили в августе 2020 года из неуспешно прохождения аттестации.

Обратите внимание! Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 сентября около 23:45 на автодороге "Городище – Ровно – Староконстантинов" вблизи села Немовичи.

На Ровненщине экс-прокурор убегал от полиции после смертельного ДТП / Фото Нацполиции