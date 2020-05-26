На Ровненщине продлили запрет на работу общественного транспорта: новая дата запуска
Карантинные ограничения в Ровненской области не позволяют там запустить общественный транспорт. Все из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе.
Інформацію про те, що громадський транспорт на Рівненщині поки не запустять, озвучив перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін під час онлайн-брифінгу.
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Чому на Рівненщині не запустять громадський транспорт
Сергій Подолін відзначив, що Рівненська область не змогла перейти на другий етап послаблення карантину. Саме на ньому і передбачено запуск громадського транспорту. Все через чималу кількість інфікованих на коронавірус в регіоні.
Станом на 26 травня у Рівненській області зафіксовано 1491 випадок зараження на COVID-19. Це третій показник по Україні. Більше тільки у Чернівецькій області (3101 випадок) та місті Києві (2710 випадків).
"Ця статистика не дає можливості обласній комісії ТЕБ та НС прийняти рішення по відновлення транспортних перевезень в Рівненській області, а також міжміських та міжобласних перевезень", – заявив Сергій Подолін.
Відтак, за його словами, до 24 червня послаблення і відновлення перевезень не буде.
Рекомендації щодо перевезення пасажирів / Інфографіка 24 каналу
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