Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КОРОНАВИРУС COVID-19

На Ровненщине продлили запрет на работу общественного транспорта: новая дата запуска

- Читати новину українською
Рівненські маршрутки не відновлять роботу до 24 червня
Рівненські маршрутки не відновлять роботу до 24 червня / Рівне 1

Карантинные ограничения в Ровненской области не позволяют там запустить общественный транспорт. Все из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе.

Інформацію про те, що громадський транспорт на Рівненщині поки не запустять, озвучив перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін під час онлайн-брифінгу.

Важливо Спалах COVID-19 зафіксували на заводі у Торчині: що відомо про стан хворих

Чому на Рівненщині не запустять громадський транспорт

Сергій Подолін відзначив, що Рівненська область не змогла перейти на другий етап послаблення карантину. Саме на ньому і передбачено запуск громадського транспорту. Все через чималу кількість інфікованих на коронавірус в регіоні.

Станом на 26 травня у Рівненській області зафіксовано 1491 випадок зараження на COVID-19. Це третій показник по Україні. Більше тільки у Чернівецькій області (3101 випадок) та місті Києві (2710 випадків).

"Ця статистика не дає можливості обласній комісії ТЕБ та НС прийняти рішення по відновлення транспортних перевезень в Рівненській області, а також міжміських та міжобласних перевезень", – заявив Сергій Подолін.

Відтак, за його словами, до 24 червня послаблення і відновлення перевезень не буде.


Рекомендації щодо перевезення пасажирів / Інфографіка 24 каналу
 

Автор: Игорь Садженица
Теги: Карантин в Украине 2020 Ровно Новости Украины
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Новости коронавируса 26 мая: открытие спортзалов и бассейнов, первый случай в ООС
сегодня , 18:56 Новости коронавируса 26 мая: открытие спортзалов и бассейнов, первый случай в ООС
Вероніка Климська
Новый скандал с Порошенко: почему ГБР взялось за картины политика
сегодня , 18:30 Новый скандал с Порошенко: почему ГБР взялось за картины политика
Дмитро Гнап
Что будет с мировой экономикой в 2020 году: три разных сценария развития
25 мая , 21:11 Что будет с мировой экономикой в 2020 году: три разных сценария развития
Тетяна Панасюк