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На Рівненщині продовжили заборону на роботу громадського транспорту: нова дата запуску

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Рівненські маршрутки не відновлять роботу до 24 червня
Рівненські маршрутки не відновлять роботу до 24 червня / Рівне 1

Карантинні обмеження у Рівненській області не дозволяють там запустити громадський транспорт. Все через ситуацію з поширенням коронавірусу в регіоні.

Інформацію про те, що громадський транспорт на Рівненщині поки не запустять, озвучив перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін під час онлайн-брифінгу.

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Чому на Рівненщині не запустять громадський транспорт

Сергій Подолін відзначив, що Рівненська область не змогла перейти на другий етап послаблення карантину. Саме на ньому і передбачено запуск громадського транспорту. Все через чималу кількість інфікованих на коронавірус в регіоні.

Станом на 26 травня у Рівненській області зафіксовано 1491 випадок зараження на COVID-19. Це третій показник по Україні. Більше тільки у Чернівецькій області (3101 випадок) та місті Києві (2710 випадків).

"Ця статистика не дає можливості обласній комісії ТЕБ та НС прийняти рішення по відновлення транспортних перевезень в Рівненській області, а також міжміських та міжобласних перевезень", – заявив Сергій Подолін.

Відтак, за його словами, до 24 червня послаблення і відновлення перевезень не буде.


Рекомендації щодо перевезення пасажирів / Інфографіка 24 каналу
 

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Карантин в Україні 2020 Рівне Новини України
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