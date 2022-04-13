Об этом сообщил глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль. По его словам, принимая такое решение, они также учитывали опыт других регионов.

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Решение поможет экономике

"С сегодняшнего дня с 11 до 16 часов на Ровненщине разрешили продавать алкоголь", – заявил Коваль.

В то же время он отметил, что такое решение поможет экономике области. Глава подчеркнул, что за 2021 год по акцизному налогу от продажи алкоголя в Ровненской области поступило:

более 19 миллионов гривен в государственный бюджет;

более 88 миллионов гривен в местные бюджеты.

Потери из-за запрета

Коваль сообщил, что по нынешним расчетам, потери из бюджетов территориальных общин из-за запрета продажи алкоголя, кроме пива, составят 48 миллионов гривен.

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"Напомню, Ривнненщина сегодня выполняет тыловую роль. Нам важно наполнять бюджет всеми законными способами. Экономика должна работать на Вооруженные Силы Украины", – отметил глава области.

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