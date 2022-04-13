Про це повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. За його словами, ухвалюючи таке рішення, вони також зважали на досвід інших регіонів.

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Рішення допоможе економіці

"Відсьогодні з 11 до 16 години на Рівненщині дозволили продавати алкоголь", – заявив Коваль.

Водночас він зазначив, що таке рішення допоможе економіці області. Очільник підкреслив, що за 2021 рік з акцизного податку від продажу алкоголю на Рівненщині надійшло:

понад 19 мільйонів гривень до державного бюджету;

більше ніж 88 мільйонів гривень до місцевих бюджетів.

Втрати через заборону

Коваль повідомив, що за теперішніми розрахунками, втрати з бюджетів територіальних громад через заборону продажу алкоголю, окрім пива, становитимуть 48 мільйонів гривень.

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"Нагадаю, Рівненщина сьогодні виконує тилову роль. Нам важливо наповнювати бюджет всіма законними способами. Економіка повинна працювати на Збройні Сили України", – зауважив очільник області.

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