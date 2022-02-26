На Ровненщине снова воздушная тревога

На Ровненщине снова объявили о воздушной тревоге. Граждан просят уйти в укрытие.

Сирена в регионе прозвучали 26 февраля около 15:40. Информацию об этом распространили в соцсетях и СМИ.

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Это уже не впервые за день в городе звучали сирены

Ранее воздушную тревогу в городе объявляли около 10:00 утра. Тогда сирены звучали одновременно и в Виннице. Также жители шли в укрытие в 6: 00 утра.

Мэр города Александр Третьяк попросил всех глав ОСМД позакрывать все чердаки. Это для того, чтобы избежать меток, которые диверсанты ставят на крышах домов.

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