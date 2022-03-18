Глава Ровненской ОВА Виталий Коваль отметил, что всем вынужденно эвакуированным украинцам из других регионов необходимо зарегистрироваться по номерам – 0985058325, 0970088191 или 0362400100.

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В каких районах Ровненской области проживает больше всего переселенцев:

Ровненский район – 11 189 человек;

Дубенский район – 4 183 человека;

Сарненский район – 3 267 человек;

Варашский район – 1 676 человек.

Половина из переселенцев – дети

Из 20 315 внутренне перемещенных лиц почти 10 тысяч – это дети:

617 – дети до 3-х лет;

1 269 – дети от 3 до 6 лет;

3846 – дети до 18 лет;

4 285 – студенты.

Добавим, что во Львове есть четкая схема для переселенцев . В частности, все мужчины призывного возраста обязательно должны зарегистрироваться в военкомате.