Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль зазначив, що всім вимушено евакуйованим українцям з інших регіонів необхідно зареєструватися за номерами – 0985058325, 0970088191 або 0362400100.
До теми На 18 березня заплановані 9 гуманітарних коридорів
У яких районів Рівненської області проживає найбільше переселенців:
- Рівненський район – 11 189 осіб;
- Дубенський район – 4 183 особи;
- Сарненський район – 3 267 осіб;
- Вараський район 1 676 осіб.
Половина з переселенців – діти
Із 20 315 внутрішньо переміщених осіб майже 10 тисяч – це діти:
- 617 – діти віком до 3-х років;
- 1 269 – діти віком від 3 до 6 років;
- 3 846 – діти до 18 років;
- 4 285 – студенти.
Додамо, що у Львові є чітка схема для переселенців. Зокрема, всі чоловіки призовного віку обов'язково повинні зареєструватися у військкоматі.
До теми – Евакуація з Маріуполя на фоні зруйнованого міста: