Соответствующее решение Ровненский облсовет принял 23 декабря. Речь идет о законопроекте № 6327.

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Депутаты объяснили инициативу обращениями избирателей

Автором инициативы является депутат Андрей Петохин от группы "За майбутнє". Обращение подготовили от депутатского объединения "За духовность, нравственность и семейные ценности".

Учитывая многочисленные обращения наших избирателей по росту тенденции публичной пропаганды аморальных отклонений от конституционной нормы семьи обращаемся к вам с просьбой поддержать закон,

– сказал Петохин.

Теперь обращение должны рассмотреть в парламенте.

Что известно о законопроекте № 6327:

Законопроект зарегистрирован в ВР 19 ноября 2021 года.

Его инициаторами являются 4 нардепов от "Слуги народа": Мазурашу, Драбовский, Кузьминых и Культенко, а также нардеп от "За майбутнє" – Мьялик.

Под пропагандой гомосексуальности депутаты понимают публичное использование продукции, содержащей ЛГБТ-символику, речи, выкрикивание лозунгов, демонстрацию плакатов и прочее.

За пропаганду педофилии, гомосексуальности или трансгендерности авторы проекта предлагают штрафовать людей на 17 тысяч гривен, если нарушение зафиксировано впервые, и 51 тысячу гривен – когда повторно.

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Что говорят о законопроекте эксперты В комментарии СМИ эксперт Центра "Наш мир" Андрей Кравчук отметил, что этот законопроект нарушает Конституцию Украины и Европейскую Конвенцию о правах человека, противоречит решению ЕСПЧ.

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