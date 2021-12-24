Відповідне рішення Рівненська облрада ухвалила 23 грудня. Мовиться про законопроєкт №6327.

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Депутати пояснили ініціативу зверненнями виборців

Автором ініціативи є депутат Андрій Петохін від групи "За майбутнє". Звернення підготували від депутатського об'єднання "За духовність, моральність та сімейні цінності".

З огляду на численні звернення наших виборців щодо зростання тенденції публічної пропаганди аморальних відхилень від конституційної норми сім’ї звертаємося до вас із проханням підтримати закон,

– сказав Петохін.

Тепер звернення мають розглянути у парламенті.

Що відомо про законопроєкт №6327:

Законопроєкт зареєстрований у ВР 19 листопада 2021 року.

Його ініціаторами є 4 нардепів від "Слуги народу": Мазурашу, Драбовський, Кузьміних та Культенко, а також нардеп від "За майбутнє" – М'ялик.

Під пропагандою гомосексуальності депутати розуміють публічне використання продукції, що містить ЛГБТ-символіку, промови, вигукування гасел, демонстрацію плакатів та інше.

За пропаганду педофілії, гомосексуальності або трансгендерності автори проєкту пропонують штрафували людей на 17 тисяч гривень, якщо порушення зафіксоване вперше, і 51 тисяча гривень – коли повторно.

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