После Львова мощные ливни и шквальный ветер накрыли Ровно: видео
25 июня 2021 , 22:04Читати новину українською
Источник:инстаграм-страница "Типове Рівне"
В Ровно 25 июня существенно ухудшилась погода – шел сильный дождь и бушевал шквальный ветер. Непогода срывала кровлю с крыш домов, разрушала ограждения и заливала улицы водой.
Напуганные чрезвычайной ситуацией местные жители публиковали в социальных сетях видео из собственных домов. На роликах видно, как буря буквально уничтожает все вокруг.
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В Ровно бушевала непогода
Мощный ливень в Ровно сопровождал шквальный ветер. Именно он нанес больше всего убытков городу и его жителям.
На следующем ролике присутствует ненормативная лексика: смотрите видео 18+Обратите внимание! Во Львове 25 июня бушевала мощная непогода, которая причинила много бед.
- Кроме затопленных улиц, в городе падали деревья, которые повалил шквальный ветер, – некоторые прямо на машины.