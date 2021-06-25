После Львова мощные ливни и шквальный ветер накрыли Ровно: видео

В Ровно 25 июня существенно ухудшилась погода – шел сильный дождь и бушевал шквальный ветер. Непогода срывала кровлю с крыш домов, разрушала ограждения и заливала улицы водой.

Напуганные чрезвычайной ситуацией местные жители публиковали в социальных сетях видео из собственных домов. На роликах видно, как буря буквально уничтожает все вокруг.

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В Ровно бушевала непогода

Мощный ливень в Ровно сопровождал шквальный ветер. Именно он нанес больше всего убытков городу и его жителям.

На следующем ролике присутствует ненормативная лексика: смотрите видео 18+

Кроме затопленных улиц, в городе падали деревья, которые повалил шквальный ветер, – некоторые прямо на машины.