Ровно и Чернигов – воздушная тревога

В Ровно и Чернигове звучат сирены о воздушной опасности. Всем нужно пройти в укрытие.

Враг не прекращает обстрелы Черниговщины. Так, в городе попали в райотдел полиции и админздание районной больницы.

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Как сообщили в Черниговской ОВА, в результате ударов врага погиб по меньшей мере один человек, еще несколько человек получили травмы. Страшные убытки – в жилых домах и инфраструктуре.