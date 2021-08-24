В Ровно на еврейском кладбище устроили велопарк: возмутительное видео

На старом еврейском кладбище, расположенном в Ровно, поиздевалась молодежь. Там устроили настоящий велопарк и катаются, будто ничего и не случилось.

Кладбище расположено в самом центре города. Люди там из надгробий делают трамплины для катания.

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"Молодежь вытаскивает из земли старые мацевы, которые потом использует для укрепления трамплинов. Их строят из самой земли", – отметили в организации.

Молодежь устроила велопарк на кладбище: смотрите видео

Еврейская община обратилась к ОГА

Представители организации уже обратились в Ровненскую облгосадминистрацию. Местные власти просят защитить кладбище от велосипедистов.

Также направили ходатайство о присвоении кладбищу статуса культурно-исторического объекта. Известно, что в ОГА приняли это ходатайство. Документы для нового статуса кладбища уже готовят.

Текст публикации Объединенной еврейской общины Украины:

Велопарк устроили на еврейском кладбище Ровно.

В центре города разрывается место захоронения.

Молодежь вытаскивает из земли старые мацевы, которые затем использует для укрепления во время построения трамплинов. А из самой земли строятся трамплины.

ОЕОУ обратилась в облгосадминистрацию с ходатайством инициировать кладбищу присвоение статуса культурно-исторического объекта. В ОГА согласились, сейчас идет подготовка документов.

Присвоение статуса даст инструменты для защиты кладбища от постоянного осквернения.