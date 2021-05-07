Инцидент произошел 5 мая в Ровненском ЦПАУ, а среди его участниц была гражданка Швеции.

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Женщины отказывались надевать маски в помещении

В заведении 2 женщин отказывались надеть средства индивидуальной защиты. На замечания они не реагировали, поэтому работники ЦПАУ решили вызвать полицию.

Правоохранители тоже попросили женщин надеть маски или же покинуть помещение. Однако, по словам старшего лейтенанта Дмитрия Шкодинского, мирно урегулировать конфликт не удалось.

Во время задержания женщина укусила патрульного

Они толкали сотрудников полиции, нецензурно выражались в отношении работников ЦПАУ, на замечания вообще не реагировали, покинуть помещение отказывались,

– объяснил Шкодинский.

В итоге полиция решила задержать нарушительниц.

Тогда одна из женщин укусила патрульного за руку. А в больнице, куда женщин отвезли для установления состояния опьянения, оказалось, что нападавшая – гражданка Швеции.

Что грозит нарушительницам

На нарушителей составили административные материалы за нарушение правил карантина и мелкое хулиганство. Кроме этого, они оплатят штраф за появление в общественных местах в пьяном виде.

Следствие относительно нападения на полицейского продолжается.

Обратите внимание! Во Львове 7 мая патрульные остановили машину Lexus. За рулем автомобиля находилась пьяная водительница, которую еще раньше лишили водительского удостоверения за нетрезвую езду. Женщина вела себя неадекватно и напала на полицейскую.