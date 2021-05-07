Інцидент трапився 5 травня у Рівненському ЦНАПі, а серед його учасниць була громадянка Швеції.

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Жінки відмовлялися одягати маски у приміщенні

У закладі 2 жінок відмовлялися вдягнути засоби індивідуального захисту. На зауваження вони не реагували, тому працівники ЦНАПу вирішили викликати поліцію.

Правоохоронці теж попросили жінок одягти маски або ж покинути приміщення. Однак, за словами старшого лейтенанта Дмитра Шкодинського, мирно врегулювати конфлікт не вдалося.

Під час затримання жінка вкусила патрульного

Вони шарпали працівників поліції, нецензурно висловлювались щодо працівників ЦНАПу, на зауваження взагалі не реагували, покинути приміщення відмовлялися,

– пояснив Шкодинський.

У результаті поліція вирішила затримати порушниць.

Тоді одна з жінок вкусила патрульного за руку. А в лікарні, куди жінок відвезли для встановлення стану сп'яніння, виявилося, що нападниця – громадянка Швеції.

Що загрожує порушницям

На порушників склали адміністративні матеріали за порушення правил карантину та дрібне хуліганство. Окрім цього, вони сплатять штраф за появу у громадських місцях у п'яному вигляді.

Слідство щодо нападу на поліцейського триває.

Зверніть увагу! У Львові 7 травня патрульні зупинили автівку Lexus. За кермом автомобіля перебувала п'яна водійка, яку ще раніше позбавили водійського посвідчення за нетверезу їзду. Жінка поводилась неадекватно й напала на поліцейську.