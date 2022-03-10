Об этом в 02:35 сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

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Внимание! Воздушная тревога. Ровенская область,

– отметил чиновник.

Предупредил об опасности жителей своей области также глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко . Кроме этого, сирены оповещения воют и в Ивано-Франковске и Тернополе .

Отмечаем, что украинцы должны немедленно пройти в укрытие и оставаться там до дальнейших инструкций.

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