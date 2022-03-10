Про це о 02:35 годині повідомив глава Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

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Увага! Повітряна тривога. Рівненська область,

– зазначив посадовець.

Попередив про небезпеку мешканців своєї області також очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Окрім цього, сирени оповіщення виють і в Івано-Франківську та Тернополі.

Наголошуємо, українці повинні негайно пройти в укриття й залишатися там до подальших інструкцій.

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