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В Ровно легковушка протаранила троллейбус: есть пострадавшие

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ДТП у Рівному
ДТП у Рівному / Нацполіція

В Ровно 24 мая произошло ДТП – Daewoo Lanos протаранил троллейбус. В результате столкновения пострадали пассажиры легковушки.

По информации полиции, ДТП произошло примерно в 14:00. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровно.

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Легковушка въхала в троллейбус на перекрестке улиц Соборная и Королева. В результате аварии пострадали четверо пассажиров автомобиля. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Водитель за медицинской помощью не обращался.

Отмечается, что по внешним признакам водитель Lanos был трезв. На месте происшествия работает следователь Ровенского отдела полиции и патрульные полицейские.

Аварія у Рівному

Авария в Ровно / фото Нацполиции

Аварія у Рівному

В результате столкновения пострадали пассажиры легковушки / фото Нацполиции

Автор: Северин Трач
Теги: Полиция Аварии и ДТП Ровно Новости Украины
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