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У Рівному легковик протаранив тролейбус: є постраждалі

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ДТП у Рівному
ДТП у Рівному / Нацполіція

У Рівному 24 травня трапилася ДТП – Daewoo Lanos протаранив тролейбус. У результаті зіткнення постраждали пасажири легковика.

За інформацією поліції, ДТП трапилася приблизно о 14:00. Про це повідомляє пресслужба поліції Рівного.

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Легковик в'їхав у тролейбус на перехресті вулиць Соборна та Корольова. В результаті аварії постраждали четверо пасажирів автомобіля. Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані. Водій за медичною допомогою не звертався.

Зазначається, що за зовнішніми ознаками водій Lanos був тверезий. На місці події працює слідчий Рівненського відділу поліції та патрульні поліцейські.

Аварія у Рівному

Аварія у Рівному / Фото Нацполіції

Аварія у Рівному

У результаті зіткнення постраждали пасажири легковика / Фото Нацполіції

Автор: Северин Трач
Теги: Поліція Аварії та ДТП Рівне Новини України
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