У Рівному легковик протаранив тролейбус: є постраждалі
У Рівному 24 травня трапилася ДТП – Daewoo Lanos протаранив тролейбус. У результаті зіткнення постраждали пасажири легковика.
За інформацією поліції, ДТП трапилася приблизно о 14:00. Про це повідомляє пресслужба поліції Рівного.
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Легковик в'їхав у тролейбус на перехресті вулиць Соборна та Корольова. В результаті аварії постраждали четверо пасажирів автомобіля. Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані. Водій за медичною допомогою не звертався.
Зазначається, що за зовнішніми ознаками водій Lanos був тверезий. На місці події працює слідчий Рівненського відділу поліції та патрульні поліцейські.
Аварія у Рівному / Фото Нацполіції
У результаті зіткнення постраждали пасажири легковика / Фото Нацполіції
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