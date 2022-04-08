Семья Сергея попала под обстрел, когда ехала по житомирской трассе. Об этом сообщили на официальной странице больницы.

Обратите внимание Оккупанты не хотят, чтобы раненые выжили: на Луганщине не осталось ни одной уцелевшей больницы

Жена погибла, прикрывая собой полуторагодовалую дочь. Сергей и ребенок получили сильные травмы. Волонтеры отвезли их в Ровно.

Я и ребенок получили множественные осколочные ранения. Первую помощь нам оказали в Боярке, после чего волонтеры вывезли в Ровно. Меня госпитализировали с диагнозом "проникающее огнестрельное ранение грудной клетки справа",

– написал Сергей.

У Сергея нашли 5-сантиметровый осколок, который проломил ребро, повредил легкое и застрял в сантиметре от сердца. Ровенские врачи успешно вытащили обломок.

Мужчина очень благодарен врачам за то, что они сохранили его жизнь. "Теперь могу свободно дышать и заботиться о своей маленькой дочери!", – добавил Сергей.

Вас может заинтересовать – Российский солдат эпически удирал от дрона: смотрите видео