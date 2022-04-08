Родина Сергія потрапила під обстріл, коли їхала житомирською трасою. Про це повідомили на офіційній сторінці лікарні.

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Дружина загинула, прикриваючи собою півторарічну доньку. Сергій і дитина натомість зазнали сильних травм. Волонтери відвезли їх до Рівного.

Я і дитина зазнали множинних уламкових поранень. Першу допомогу нам надали в Боярці, після чого нас волонтери вивезли до Рівного. Мене госпіталізували з діагнозом "проникне вогнепальне поранення грудної клітки справа",

– написав Сергій.

У Сергія знайшли 5-сантиметровий уламок, що проламав ребро, пошкодив легеню та застряг за сантиметр від серця. Рівненські лікарі успішно витягнули уламок.

Чоловік дуже вдячний лікарям за те, що вони зберегли його життя. "Тепер можу вільно дихати і піклуватись про свою маленьку дочку!", – додав Сергій.

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