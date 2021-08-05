Инцидент произошел на улице Андрея Мельника. Машиной пользуется 50-летний депутат, но она принадлежит его родной сестре.

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Местное издание "Рівне вечірнє" пишет, что на автомобиле ездит депутат облсовета Руслан Потапчук.

Авто полностью обгорело

Огонь повредил лакокрасочное покрытие, лобовое стекло, зеркала и моторный отсек автомобиля.

Правоохранители начали досудебное расследование. Проверяют обстоятельства поджога. В частности, и то, связан ли он с депутатской деятельностью потерпевшего.

Поджог авто в Черноморске

Ночью 5 мая в Черноморске, что в Одесской области, загорелись 2 машины. По словам очевидцев, они вспыхнули почти одновременно, хотя были припаркованы в сотне метров друг от друга.

Авто принадлежали Дмитрию Кришмарю – депутату местного горсовета и соратнику мэра Василия Гуляева.