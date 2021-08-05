Інцидент стався на вулиці Андрія Мельника. Автівкою користується 50-річний депутат, але вона належить його рідній сестрі.

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Місцеве видання "Рівне вечірнє" пише, що на автомобілі їздить депутат облради Руслан Потапчук.

Авто повністю обгоріло

Вогонь пошкодив лакофарбове покриття, лобове скло, дзеркала та моторний відсік автомобіля.

Правоохоронці почали досудове розслідування. Перевіряють обставини підпалу. Зокрема, й те, чи пов'язаний він із депутатською діяльністю потерпілого.

Підпал авто у Чорноморську

Вночі 5 травня в Чорноморську, що в Одеській області, загорілися 2 машини. За словами очевидців, вони спалахнули майже одночасно, хоча були припарковані за сотні метрів одна від одної.

Авто належали Дмитру Кришмарю – депутату місцевої міськради та соратнику мера Василя Гуляєва.