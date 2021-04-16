Засновниці волинського видання "Інсайдер Медіа" Катерині Той вночі 14 квітня спалили автомобіль. Інцидент трапився у селі Струмівка під Луцьком.

Автомобіль Ford Focus спалахнув близько 5:00. Він був припаркований на території житлового комплексу.

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Чому це підпал

Це був навмисний підпал. Про це свідчить відео з камер зовнішнього спостереження. На записах видно, що невідомий чоловік на спортивному мотоциклі заїхав на стоянку, облив машину якоюсь речовиною та підпалив.

Що каже сама журналістка

Катерина Той входить до Національної спілки журналістів України, раніше вона була членкинею Наглядової ради Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.

Підпал вона пов'язує зі своєю журналістською діяльністю. У коментарі НСЖУ постраждала журналістка зазначила, що підпал авто є актом залякування.

Ми через цей інцидент почали уважно вивчати практику атак на журналістів в Україні і бачимо, що підпали – це поширене явище,

– зазначила Той.

Зверніть увагу! Вночі 17 серпня невідомі підпалили автомобіль журналістів програми "Схеми". Це сталося біля будинку водія знімальної групи в Броварах, що під Києвом.

Дивіться відео про підпал авто журналістки: