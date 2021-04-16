Основательнице Волынского издания "Инсайдер медиа" Екатерине Той ночью 14 апреля сожгли автомобиль. Инцидент произошел в селе Струмовка под Луцком.

Автомобиль Ford Focus вспыхнул около 5:00. Он был припаркован на территории жилого комплекса.

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Почему это поджог

Это был умышленный поджог. Об этом свидетельствует видео с камер наружного наблюдения. На записях видно, что неизвестный мужчина на спортивном мотоцикле заехал на стоянку, облил машину каким-то веществом и поджег.

Что говорит сама журналистка

Катерина Той входит в Национальный союз журналистов Украины, ранее она была членом Наблюдательного совета Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Поджог она связывает со своей журналистской деятельностью. В комментарии НСЖУ пострадавшая журналистка отметила, что поджог авто является актом запугивания.

Мы из-за этого инцидента начали внимательно изучать практику атак на журналистов в Украине и видим, что поджоги – это распространенное явление,

– отметила Той.

Обратите внимание! Ночью 17 августа неизвестные подожгли автомобиль журналистов программы "Схемы". Это произошло возле дома водителя съемочной группы в Броварах, что под Киевом.

Смотрите видео о поджоге авто журналистки: