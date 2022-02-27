В Ровно объявили воздушную тревогу
27 февраля 2022 , 06:02Читати новину українською
В Ровно и области 27 февраля в 05.54 объявили воздушную тревогу. Это значит, что людям срочно следует пойти в укрытие.
Информация о воздушной тревоге появилась в 05.54. Об этом сообщил глава Ровненской ОГА Виталий Коваль.
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К счастью, опасность продолжалась недолго. В 06:03 воздушной тревоге дали отбой. Заметим, что 27 февраля в 6:00 сирены также завыли в Луцке.
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