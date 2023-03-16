Несчастный случай произошел в среду, 15 марта. Мать ребенка сразу заметила, что произошло и вызвала врачей.

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У мальчика пошла пена изо рта

Мальчик испугался из-за того, что проглотил стиральный порошок, и у него изо рта пошла пена. Благодаря приехавшим на место вызова оперативным действиям бригады "скорой" состояние маленького пациента улучшилось.

Ему промыли желудок, однако решили госпитализировать в Ровенскую областную детскую больницу в сопровождении мамы. Через несколько часов ребенка выписали из больницы с диагнозом – отравление.

О несчастном случае сообщили в правоохранительные органы. Медики призывают родителей не оставлять своих детей без присмотра и хранить опасные бытовые средства в недоступных для них местах.

Несчастные случаи с детьми