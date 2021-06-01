Парень пытался буквально вырвать задержанного у правоохранителей. Это видно на кадрах, обнародованных очевидцами инцидента.

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Полицейским пришлось применить против хулигана газовый баллончик. Что об этом случае говорят полицейские и задержанный – читайте дальше.

Полиция об инциденте

Инцидент произошел в ночь на 30 мая на автозаправочной станции, на улице Макарова. Примерно в 00:40 работники АЗС нажали "тревожную кнопку", чтобы вызвать полицию охраны.

Все из-за драки на территории заправки. Трое парней избили другого так, что тот потерял сознание. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, к потерпевшему приехала скорая.

Полиция задержала одного из хулиганов. По словам одного из сержантов, он был в состоянии сильного алкогольного опьянения и не контролировал своих действий.

Увидев, что товарищ "в беде", другой нападающий начал оттягивать правоохранителя, трепал за ремень автомата. "Это могла быть попытка завладения оружием", – отметил полицейский.

Что заявил задержанный

Вместе с тем у парня, который стал "главным героем" видео, есть своя версия того, как все происходило. Валерий заверил, что прибежал, потому что товарищ очень сильно кричал.

Я физического насилия не оказывал в отношении работника правоохранительных органов. Я ничего не сделал болезненного для него. А он меня запшикал,

– подчеркнул он.

И также добавил, что это не он с компанией напали на потерпевшего, а сами стали жертвами нападения. Мол, первые удары были со стороны других парней, а они только защищались.

"Просто защита оказалась прочнее, чем у нападающих. Может у него такой слабый организм, может мы несколько переборщили", – предположил задержанный.

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Полицейские отметили, что Валерий обматерил их и угрожал увольнением из органов внутренних дел. В то же время сам парень все это отрицает.

Справка. Правоохранители уже начали досудебное расследование из-за сопротивления своему работнику. Нарушителям грозит до 2 лет лишения свободы.