Хлопець намагався буквально вирвати затриманого у правоохоронців. Це видно на кадрах, оприлюднених очевидцями інциденту.

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Поліцейським довелося застосувати проти хулігана газовий балончик. Що про цей випадок кажуть поліцейські та затриманий – читайте далі.

Поліція про інцидент

Інцидент трапився вночі проти 30 травня на автозаправній станції, що на вулиці Макарова. Приблизно о 00:40 працівники АЗС натиснули "тривожну кнопку", аби викликати поліцію охорони.

Все через бійку на території заправки.Троє хлопців побили іншого так, що той втратив свідомість. Коли правоохоронці прибули на місце події, до потерпілого приїхала швидка.

Поліція затримала одного з хуліганів. За словами одного з сержантів, він був у стані сильного алкогольного сп'яніння й не контролював своїх дій.

Побачивши, що товариш "у біді", інший нападник почав відтягувати правоохоронця, шарпав за ремінь автомата. "Це могла бути спроба заволодіння зброєю", – зазначив поліцейський.

Що заявив затриманий

Натомість у хлопця, який став "головним героєм" відео, є своя версія того, як все відбувалося. Валерій запевнив, що прибіг, бо товариш дуже сильно кричав.

Я фізичного насилля не чинив щодо працівника правоохоронних органів. Я нічого не зробив болючого для нього. А він мене запшикав,

– підкреслив він.

Й також додав, що це не він з компанією напали на потерпілого, а самі стали жертвами нападу. Мовляв, перші удари були з боку інших хлопців, а вони лише захищалися.

"Просто захист видався міцніший, ніж в нападників. Може в нього такий слабкий організм, може ми дещо переборщили", – припустив затриманий.

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Поліцейські наголосили, що Валерій облаяв їх й погрожував звільненням з органів внутрішніх справ. Водночас сам хлопець все це заперечує.

Довідка. Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування через опір своєму працівнику. Порушникам загрожує до 2 років позбавлення волі.