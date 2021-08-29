По информации полиции, об инциденте им сообщили в 2:30 ночи. Спор возник в заведении на улице Набережной.
К теме Не поделили медуз: в Бердянске подрались отдыхающие – эпическое видео
В Ровно подрались из-за суммы в чеке
Полиция, прибывшая на вызов, установила – в караоке-баре отдыхала компания из 4 человек.
При расчете клиент не согласился с суммой, указанной в чеке. Следовательно, между посетителями и персоналом возник конфликт,
– рассказали в полиции.
Впоследствии спор перерос в драку. По версии полиции, подрались ориентировочно 10 человек.
Во время конфликта непроникающие ножевые ранения обоих бедер получил 19-летний местный житель. Его доставили в больницу. Ни в милицию, ни к врачам больше никто из участников драки не обращался.
Полиция Ровно выясняет все обстоятельства инцидента.
Последние подобные печальные инциденты в Украине
- Израильтянина, приехавшего в Умань на празднование иудейского нового года – Рош га-Шану, депортируют из Украины. Это случилось потому, что 22 августа 19-летний юноша устроил драку на улице Пушкина и нанес травмы другому паломнику.
- 26-летний житель Киевской области ворвался в частный дом в Глевахе и напал на 14-летнюю девочку и 8-летнего мальчика. Он нанес детям травмы, поэтому их доставили в больницу.
- В России депутаты подрались за место в очереди. Это случилось в управе Измайлово. Очевидно, политики очень спешили на работу.