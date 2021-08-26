Почему выдворят израильтянина

19-летний мужчина 22 августа устроил драку на улице Пушкина. Он нанес другому паломнику незначительные травмы.

Ранее В Умань начали массово съезжаться хасиды: какая ситуация в городе

На место происшествия прибыли полицейские. Они установили все обстоятельства и составили на нарушителя административный протокол за мелкое хулиганство.

Молодой человек вернется в Израиль. Ему на 3 года запретили въезд на территорию Украины,

– рассказали правоохранители.

Хасиды в Умани: что известно

Израильтяне едут в Украину, чтобы посетить памятник духовного лидера Цадика Нахмана на Рош ха-Шан.

По состоянию на 19 августа в Умань прибыли уже 10 тысяч хасидов, всего ожидают 50 тысяч. Они едут в Украину раньше, потому что боятся, что в сентябре власть введет новые карантинные ограничения.

Обеспечивать порядок в Черкасской области будут украинские и израильские правоохранители.

В Минздраве уже установили правила карантина, которые должны соблюдать паломники, а Центр общественного здоровья выделил 19 тысяч антисептиков и 190 тысяч масок.

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