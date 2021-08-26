Почему выдворят израильтянина
19-летний мужчина 22 августа устроил драку на улице Пушкина. Он нанес другому паломнику незначительные травмы.
Ранее В Умань начали массово съезжаться хасиды: какая ситуация в городе
На место происшествия прибыли полицейские. Они установили все обстоятельства и составили на нарушителя административный протокол за мелкое хулиганство.
Молодой человек вернется в Израиль. Ему на 3 года запретили въезд на территорию Украины,
– рассказали правоохранители.
Хасиды в Умани: что известно
- Израильтяне едут в Украину, чтобы посетить памятник духовного лидера Цадика Нахмана на Рош ха-Шан.
- По состоянию на 19 августа в Умань прибыли уже 10 тысяч хасидов, всего ожидают 50 тысяч. Они едут в Украину раньше, потому что боятся, что в сентябре власть введет новые карантинные ограничения.
- Обеспечивать порядок в Черкасской области будут украинские и израильские правоохранители.
- В Минздраве уже установили правила карантина, которые должны соблюдать паломники, а Центр общественного здоровья выделил 19 тысяч антисептиков и 190 тысяч масок.
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