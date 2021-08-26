Чому видворять ізраїльтянина

19-річний чоловік 22 серпня влаштував бійку на вулиці Пушкіна. Він завдав іншому паломнику незначних травм.

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На місце події прибули поліцейські. Вони встановили всі обставини та склали на порушника адміністративний протокол через дрібне хуліганство.

Молодий чоловік повернеться до Ізраїлю. Йому на 3 роки заборонили в'їзд на територію України,

– розповіли правоохоронці.

Хасиди в Умані: що відомо

Ізраїльтяни їдуть в Україну, аби відвідати пам'ятник духовного лідера Цадика Нахмана на Рош га-Шан.

Станом на 19 серпня в Умань прибули вже 10 тисяч хасидів, загалом очікують на 50 тисяч. Вони їдуть в Україну раніше, бо бояться, що у вересні влада введе нові карантинні обмеження.

Забезпечувати порядок у Черкаській області будуть українські та ізраїльські правоохоронці.

У МОЗ вже встановили правила карантину, яких повинні дотримуватися паломники, а Центр громадського здоров'я виділив 19 тисяч антисептиків та 190 тисяч масок.

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