Произошло это в Ровно. По имеющейся информации, сотрудник ТЦК вручили повестку ребенку, чей отец уже полтора года защищает Украину. Что же произошло на самом деле?

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Ребенку повестку не вручали

Пролить свет на ситуацию попыталась спикер Ровенского областного ТЦК и СП Татьяна Камеристова.

Когда началось полномасштабное вторжение врага, этот человек, о котором идет речь, пришел в другой ТЦК (не по месту регистрации – 24 Канал) и был призван из него. К нам эта информация тогда не поступила. Военные части часто не имеют времени сообщать нам,

– заметила она.

Что же касается ребенка, то повестку вручали не ему. Камеристова убеждает, что мальчику написали номер телефона на повестке. Его попросили, чтобы он передал документ матери, чтобы позвонила в ТЦК и СП.



Сын получил повестку за отца, который более полутора лет служит / Фото ТЦК СП

"О ситуации, которая сложилась, можно сказать следующее: военнослужащие ТЦК, исполняя свои обязанности, пришли с повесткой по адресу, где прописан этот мужчина. Дверь открыл 8-летний ребенок, который был дома сам. Ребенок сказал, что папа служит. На повестке наш работник написал свой номер телефона для того, чтобы жена этого гражданина позвонила по телефону", – подчеркнула спикер.

По ее словам, это сделали для того, чтобы женщина рассказала, когда и в какой части служит ее муж. Эти данные впоследствии будут внесены в учетные записи. То есть ребенку просто передали контактный номер на повестке, но его мать "выложила все это в телеграммы".

Скандала можно было избежать

Камеристова говорит, что в ТЦК и СП общались с мужчиной. Она заверила, что у украинского военного отсутствуют претензии по этой ситуации.

Хочу отметить, что ребенку повестку никто не вручал – мы записали номер телефона и попросили позвонить. Если бы он был записан не на повестке, а на клочке бумаги, то ничего подобного не было,

– добавила она.

По словам спикера, сотрудники ТЦК не могли знать, когда женщина военного вернется в свой дом. Поэтому они решили передать контакты через ребенка, а не выжидать ее под дверью.