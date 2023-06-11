Сталося це в Рівному. За наявною інформацією, співробітник ТЦК буцімто вручили повістку дитині, чий батько вже півтора року боронить Україну. Що ж відбулося насправді?

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Дитині повістку не вручали

Пролити світло на ситуацію спробувала речниця Рівненського обласного ТЦК та СП Тетяна Камерістова.

Коли почалось повномасштабне вторгнення ворога, цей чоловік, про якого йдеться, прийшов до іншого ТЦК (не за місцем реєстрації – 24 Канал) і був призваний із нього. До нас ця інформація тоді не надійшла. Військові частини часто не мають часу повідомляти нас,

– зауважила вона.

Що ж стосується дитини, то повістку вручали не їй. Камерістова переконує, що хлопчику написали номер телефона на повістці. Його попрохали, щоб він передав документ матері, щоб та зателефонувала до ТЦК та СП.



Син отримав повістку за батька, який понад півтора року служить / Фото ТЦК СП

"Щодо ситуації, яка склалася, можна сказати наступне: військовослужбовці ТЦК, виконуючи свої обов'язки, прийшли з повісткою за адресою, де прописаний цей чоловік. Двері відчинила 8-річна дитина, яка була вдома сама. Дитина сказала, що тато служить. На повістці наш працівник написав свій номер телефону для того, щоб дружина цього громадянина зателефонувала", – наголосила речниця.

За її словами, це зробили для того, щоб жінка розповіла, відколи та в якій частині служить її чоловік. Ці дані згодом внесуть в облікові записи. Себто дитині просто передали контактний номер на повістці, але її матір "виклала все це в телеграм".

Скандалу можна було уникнути

Камерістова каже, що у ТЦК та СП спілкувалися з чоловіком. Вона запевнила, що в українського військового відсутні претензії щодо цієї ситуації.

Хочу зазначити, що дитині повістку ніхто не вручав – ми записали лише номер телефону та попрохали зателефонувати. Якби він був записаний не на повістці, а на клаптику паперу, то нічого б подібного не було,

– додала вона.

За словами речниці, співробітники ТЦК не могли знати, коли жінка військового повернеться до своєї оселі. Тому вони вирішили передати контакти через дитину, а не вичікувати її під дверима.