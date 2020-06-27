В Ровно вероятно нетрезвая полицейская наехала на пешеходов: есть пострадавшие
В Ровно вечером 26 июня случилось ДТП с участием сотрудницы полиции. Известно, что 31-летняя женщина выезжала задним ходом на автомобиле и наехал на пешеходов.
По предварительной информации, полицейская находилась в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили на сайте Нацполиции.
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Детали ДТП
Наезд произошел 26 июня примерно в 23:00 на улице 16-го Июля, в Ровно. Полицейская выезжала задним ходом и не заметила двух женщин, переходивших дорогу.
Что известно о состоянии пострадавших
В результате ДТП пострадали две женщины:
- у 33-летней ровенчанки медики диагностировали ушибы колен;
- у 28-летней жительницы Ровно – ушиб спины.
Обеих после оказания помощи отпустили и не госпитализировали.
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Наказание для полицейской
На сотрудницу полиции уже составили административный протокол по статье 130 об управлении транспортным средством в нетрезвом виде. А также правоохранители открыли производство по статье 286 о нарушении правил безопасности дорожного движения.
Служебное расследование продолжается, а сотрудницу полиции обещают уволить. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекли руководителя отдела, где работала полицейская.