У Рівному ввечері 26 червня трапилося ДТП за участю співробітниці поліції. Відомо, що 31-річна жінка виїжджала заднім ходом на автомобілі та наїхала на пішоходів.

За попередньою інформацією, поліцейська перебувала у нетверезому стані. Про це повідомили на сайті Нацполіції.

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Деталі ДТП

Наїзд трапився 26 червня приблизно о 23:00 на вулиці 16-го Липня, що у Рівному. Поліцейська виїжджала заднім ходом та не помітила двох жінок, що переходили дорогу.

Що відомо про стан потерпілих

Внаслідок ДТП постраждали двоє жінок:

у 33-річної рівнянки медики діагностували забої колін;

у 28-річної жительки Рівного – забій спини.

Обох після надання допомоги відпустили та не госпіталізовували.

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Покарання для поліцейської

На співробітницю поліції вже склали адміністративний протокол за статтею 130 про керування транспортним засобом у нетверезому вигляді. А також правоохоронці відкрили провадження за статтею 286 про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Службове розслідування триває, а співробітницю поліції обіцяють звільнити. Крім того, до дисциплінарної відповідальності притягнули керівника відділу, де працювала поліцейська.