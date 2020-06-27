У Рівному ймовірно нетвереза поліцейська наїхала на пішоходів: є постраждалі
У Рівному ввечері 26 червня трапилося ДТП за участю співробітниці поліції. Відомо, що 31-річна жінка виїжджала заднім ходом на автомобілі та наїхала на пішоходів.
За попередньою інформацією, поліцейська перебувала у нетверезому стані. Про це повідомили на сайті Нацполіції.
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Деталі ДТП
Наїзд трапився 26 червня приблизно о 23:00 на вулиці 16-го Липня, що у Рівному. Поліцейська виїжджала заднім ходом та не помітила двох жінок, що переходили дорогу.
Що відомо про стан потерпілих
Внаслідок ДТП постраждали двоє жінок:
- у 33-річної рівнянки медики діагностували забої колін;
- у 28-річної жительки Рівного – забій спини.
Обох після надання допомоги відпустили та не госпіталізовували.
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Покарання для поліцейської
На співробітницю поліції вже склали адміністративний протокол за статтею 130 про керування транспортним засобом у нетверезому вигляді. А також правоохоронці відкрили провадження за статтею 286 про порушення правил безпеки дорожнього руху.
Службове розслідування триває, а співробітницю поліції обіцяють звільнити. Крім того, до дисциплінарної відповідальності притягнули керівника відділу, де працювала поліцейська.