Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Соборной 2 января около 02:45 ночи. Правоохранители сообщают, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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Смертельное ДТП в Ровно

Экипаж патрульных увидел водителя, который ехал навстречу на большой скорости, а затем – сбил пешехода. Впрочем, водитель авто не остановился, а продолжил движение,

– отметили в полиции области.

Полицейские вызвали скорую для пострадавшего и передали ориентировку об автомобиле.

На место аварии прибыл еще один экипаж, поэтому правоохранители начали преследование беглеца.

Легковую машину Audi с механическими повреждениями обнаружили на улице Дорошенко.

Водитель за рулем был пьяным

Во время задержания и пассажир, и водитель вели себя агрессивно, поэтому к ним применили наручники.

Осмотр водителя на состояние опьянения показал, что 24-летний житель села Бармаки, что недалеко от Ровно, управлял авто нетрезвым – 2,10 промилле алкоголя,

– добавили правоохранители.

Обратите внимание! Водитель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об извещении о подозрении и избрании меры пресечения.

У водителя нашли удостоверение помощника экс-депутата

Издание "Суспільне" пишет, что у 24-летнего водителя автомобиля нашли удостоверение помощника-консультанта на общественных началах депутата областного совета предыдущего созыва.

Пресс-офицер Нацполиции Ровненщины Екатерина Загурская сообщила, что личность погибшего пешехода установили. Это 27-летний военный из города Костополь. Он был в отпуске.

В Ровно пьяный водитель насмерть сбил военного / Фото Нацполиции