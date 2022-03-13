В Ровно, Тернополе и на Волыни воздушная тревога: всем в укрытие
13 марта 2022 , 19:06Читати новину українською
В Ровно, Тернополе и на Волыни объявили о воздушной тревоге. Всех людей призывали немедленно пройти в укрытие.
Соответствующая информация начала появляться ориентировочно с 19:00 до 19:10 13 марта. В частности, о тревоге сообщили главы ОВА.
Важно Что делать, если раздается тревожная сирена и как защититься от обстрелов
Сирены раздаются в Тернополе, Ровно и Волыни
Внимание! Воздушная тревога. Всем в укрытие,
– сообщили власти.
Людей призывают находиться в укрытиях до тех пор, пока не объявят отбой воздушной тревоги.
Что делать, если услышали звук сирены – смотрите видео