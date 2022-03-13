В Ровно, Тернополе и на Волыни воздушная тревога: всем в укрытие

13 марта 2022 , 19:06
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В Ровно, Тернополе и на Волыни объявили о воздушной тревоге. Всех людей призывали немедленно пройти в укрытие.

Соответствующая информация начала появляться ориентировочно с 19:00 до 19:10 13 марта. В частности, о тревоге сообщили главы ОВА.

Важно Что делать, если раздается тревожная сирена и как защититься от обстрелов

Сирены раздаются в Тернополе, Ровно и Волыни

Внимание! Воздушная тревога. Всем в укрытие,
– сообщили власти.

Людей призывают находиться в укрытиях до тех пор, пока не объявят отбой воздушной тревоги.

Что делать, если услышали звук сирены – смотрите видео

 

Автор: Діана Квасневська