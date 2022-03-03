Соответствующую информацию в телеграмах ОГА начали обнародовать, начиная с 22:05 3 марта. Сирены включили из-за угрозы атаки России с неба.

Важно Что делать, если раздается тревожная сирена

Воздушная тревога во многих регионах Украины

Внимание! Воздушная тревога в Ровненской области, Ивано-Франковске, Тернополе и на Волыни,

– говорится в сообщении.

Людей в очередной раз призывают немедленно пройти в укрытие из-за угрозы воздушной атаки.



Что надо поставить в аптечку / Инфографика 24 канала

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