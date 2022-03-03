Відповідну інформацію в телеграмах ОДА почали оприлюднювати, починаючи з 22:05 3 березня. Сирени увімкнули через загрозу атаки Росії з неба.

Важливо Що робити, якщо лунає тривожна сирена

Повітряна тривога у багатьох регіонах України

Увага! Повітряна тривога у Рівненській області, Івано-Франківську, Тернополі та на Волині,

– мовиться у повідомленні.

Людей вкотре закликають негайно пройти в укриття через загрозу повітряної атаки.



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